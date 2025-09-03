Son Mühür- İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun 100’üncü gününde Saraçhane’de düzenlenen mitingde gözaltına alınan 35 gençten 13’ü tutuklu yargılanıyordu.

İlk duruşma Çağlayan’da görüldü

İstanbul Adalet Sarayı’nda bugün görülen davada, 13’ü tutuklu toplam 35 genç hakim karşısına çıktı. Duruşma saat 11.00 sularında kimlik tespitleriyle başladı. Sanıkların tamamı salonda hazır bulundu.

Duruşmayı takip edenler arasında gençlerin ailelerinin yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ve İBB Başkanvekili Nuri Aslan da yer aldı.

13 tutuklu gence tahliye kararı

Mahkeme heyeti, 13 tutuklu genç için tahliye kararı verdi. Saraçhane’deki protestoda gözaltına alınanların tamamı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İddianamedeki suçlamalar neler?

İddianamede, gençlere “ihtara rağmen dağılmama” suçlaması yöneltildi. 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 32/1. maddesi kapsamında ceza talep edildi.

Ayrıca 35 sanıktan 7’si hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla da ayrı dava açıldı. Savcılık, bu suçun zincirleme şekilde işlendiğini öne sürerek sanıklar için 7 yıl 10 ay 15’er güne kadar hapis istedi.