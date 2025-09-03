Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'daki makamında önemli bir siyasi figürü ağırladı. Bakan Kurum, daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanlığı görevlerinde bulunmuş olan Hikmet Çetin ile bir araya geldi. Bu özel buluşma, siyasetin farklı kanatlarından iki önemli ismin bir araya gelmesiyle dikkat çekti.

Sosyal medya üzerinden teşekkür

Bakan Murat Kurum, Hikmet Çetin ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Kurum, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"TBMM eski Başkanı ve CHP eski Genel Başkanı Sayın Hikmet Çetin'i, bakanlığımızda ağırladık. Sayın Başkan’a nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." Bu paylaşım, iki siyasetçi arasındaki görüşmenin dostane bir havada geçtiğini gösterdi.

Bakanlık kaynakları, görüşmenin ana gündem maddesinin ülkenin çevre ve şehircilik meseleleri, iklim değişikliğiyle mücadele politikaları ve bu konularda yapılabilecek ortak çalışmalar olduğunu belirtti. İki ismin, Türkiye'nin geleceği için kritik önem taşıyan bu başlıklarda fikir alışverişinde bulunduğu ifade edildi.