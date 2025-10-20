Çal’ın Hüseyinler ve Dayılar Mahallelerinde büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı tespit edilmesinin ardından 17 mahallede karantina uygulaması başlatıldı. Hayvan giriş çıkışları durdurulurken, yalnızca kesim amacıyla mezbahaya sevk izni veriliyor.

Hastalık iki mahallede tespit edildi

Denizli’nin Çal ilçesinde büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı tespit edildi. Hüseyinler ve Dayılar Mahallelerinde görülen vakalar üzerine Çal İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş kapsamlı karantina kararı alındı.

17 mahallede hayvan hareketi durduruldu

Karantina altına alınan mahalleler şöyle açıklandı: Selcen, Yeşilyurt, İsmailler, Alfaklar, Hançalar, Akkent, Sazak, Şapçılar, Kaplanlar, Kocaköy, Aşağıseyit, Yukarıseyit, Mahmutgazi, İsabey, Yazır, Gelinören ve Süller.

Bu mahallelerde hayvan giriş çıkışları tamamen yasaklandı. Yalnızca kesim amacıyla en yakın mezbahaya sevk, ilçe müdürlüğünden alınacak özel izinle gerçekleştirilebilecek.

Üreticilere uyarı yapıldı

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları gerektiğini duyurdu. Hayvanlarda salyalama, topallık veya ağız içi yara gibi belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden yetkililere bilgi verilmesi istendi.

Aşılama ve dezenfeksiyon sürüyor

Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla bölgede aşılama, dezenfeksiyon ve kontrol çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Yetkililer, ekiplerin düzenli saha denetimlerine devam ettiğini belirtti.