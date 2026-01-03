Muğla genelinde geleneksel olarak gerçekleştirilen deve güreşleri, şap hastalığı ve uygulanan karantina tedbirleri kapsamında alınan karar doğrultusunda bu yıl yapılamadı. Bodrum, Yatağan ve Milas ilçelerinde düzenlenmesi planlanan organizasyonlar iptal edildi.

“Kültürel mirasımız” vurgusu

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Yatağan Deveciler Derneği Başkanı Erol Bilgin, deve güreşlerinin Akdeniz, Marmara ve Ege bölgelerinde yüzyıllardır sürdürülen önemli bir kış geleneği olduğuna dikkat çekti. Bilgin, “Deve güreşleri bölgemizde köklü bir kültürel mirastır. Bugüne kadar hiçbir zaman böyle bir gerekçeyle iptal yaşanmadı. Ancak şap hastalığı nedeniyle bu yıl güreşler yapılamadı” ifadelerini kullandı.

“Hayvan sağlığı her şeyden önce gelir”

Devletin aldığı kararlara saygı duyduklarını vurgulayan Bilgin, “Hayvan sağlığı her şeyin önünde gelir. Alınan karara saygımız sonsuz. Ancak bizler de devecilik kültürünün yaşamasını istiyoruz. Tüm hazırlıklarımızı yapmıştık” dedi.

Gözler yeni kararlarda

Deve güreşlerinin iptal edilmesi, hem deveciler hem de vatandaşlar arasında üzüntüyle karşılandı. Gözler, şap hastalığının seyrine ve ilerleyen süreçte alınacak yeni kararlara çevrildi.