Muğla ile Denizli’yi birbirine bağlayan karayolunda gerçekleşen şiddetli trafik kazası, bölgede hareketli saatlerin yaşanmasına neden oldu. İki aracın çarpışması sonucu meydana gelen olayda yaralananlar hastaneye sevk edilirken, yetkililer kazanın nedenine dair kapsamlı bir inceleme başlattı.

Sodra mevkiinde çarpışma: Ekipler seferber oldu

Muğla-Denizli karayolu üzerinde yer alan Yaraş Mahallesi Sodra mevkiinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki otomobil şiddetli bir şekilde çarpıştı. Kazaya karışan 48 NT 709 ile 20 ASR 946 plakalı araçların savrulduğunu gören çevredeki sürücüler, vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bildirim üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve bölge trafik ekibi yönlendirildi. Karayolunda trafik akışı bir süreliğine kontrollü olarak sağlanırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etmek için zamanla yarıştı.

Yaralıların sağlık durumu ve ilk müdahale

Çift taraflı gerçekleşen trafik kazasının bilançosu, olay yerindeki incelemelerin ardından netleşti. Araçlarda bulunan toplam 5 kişi, sağlık personelinin kaza mahallinde gerçekleştirdiği kritik ilk müdahalelerin ardından en yakın hastanelere nakledildi. Hastaneden alınan ilk bilgilere göre, yaralılardan 2’sinin durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Kazayı daha hafif sıyrıklarla atlatan diğer 3 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Soruşturma süreci başlatıldı

Kaza sonrası hurdaya dönen araçların yoldan kaldırılması ve trafiğin normale dönmesi için çalışma başlatıldı. Muğla Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, kaza yerinde fren izi ve plaka incelemelerini tamamladı. Bölge sakinleri, Sodra mevkiinde zaman zaman bu tür üzücü olayların yaşandığını belirterek önlemlerin artırılmasını talep etti. Adli makamlar, 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan bu ciddi kaza ile ilgili olarak sürücülerin kusur durumunu ve kazanın oluş şeklini aydınlatmak üzere resmi bir soruşturma başlattı.