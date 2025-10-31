Bursa’nın Osmangazi ilçesi Zafer Mahallesi’nde görev yapan bir itfaiye personeli, talihsiz bir olay sonucu ciddi bir tehlikeyi son anda atlattı. Olay, Zafer İtfaiye Amirliği bahçesinde yaşandı.

Balkonlardan atılan şişe tehlike yarattı

Edinilen bilgiye göre, görevli itfaiye personeli çardakta oturduğu sırada kısa süreliğine bahçeden ayrıldı. Bu esnada bitişikteki alışveriş merkezinin balkonundan 1 litrelik dolu kola şişesi hızla aşağıya atıldı.

Şişe patlayarak etrafı dağıttı

Şişe, itfaiye personelinin bulunduğu noktaya düşerek büyük bir basınçla patladı ve etrafa saçıldı. O anlar, itfaiye amirliği güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı

Olay sonrası ciddi bir yaralanma tehlikesi atlatan personel, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, şişeyi atan kişi veya kişileri belirlemek için alışveriş merkezinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.