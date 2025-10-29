Bursa’nın İnegöl ilçesinde gece yarısı yaşanan trafik kazasında, otomobil sürücüsü seyir halindeyken rahatsızlanınca kontrolü kaybetti. Refüje çarparak duran araçta sürücü hafif yaralanırken, kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Otomobil kontrolden çıktı, refüje çarparak durdu

Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. İnegöl istikametinde ilerleyen 26 yaşındaki Erol Y. yönetimindeki 06 P 1460 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün aniden fenalaşması sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol ortasındaki refüje çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle sürücü bir süre baygınlık geçirdi.

İlk müdahale olay yerinde yapıldı

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, bilinci kapalı halde bulunan Erol Y.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Sağlık durumu iyi, soruşturma başlatıldı

Hastanede tedavi altına alınan Erol Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza nedeniyle bulvarın bir bölümünde kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.