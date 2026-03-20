SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir İnönü Caddesi'nde meydana gelen ve 21 yaşındaki motokurye Seyfettin Gökalp’in ölümüyle sonuçlanan kaza, ortaya çıkan yeni görüntülerle kan donduran bir boyuta ulaştı. Kendi şeridinde evine giden Gökalp'e çarpan ehliyetsiz sürücünün, kaza sonrası araçtan inip yerdeki gencin nabzını kontrol ettiği, ardından hiçbir bir şey olmamış gibi aracına binip kaçtığı kamera kayıtlarıyla ortaya çıktı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Gökalp 13 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybederken, kaçan sürücü polis tarafından her yerde aranıyor.



VİCDANLARI YARALAYAN GÖRÜNTÜLER

Olay anına ilişkin dosyaya giren yeni kamera kayıtları, kazanın saniyeler sonrasını tüm çıplaklığıyla ortaya koydu. Görüntülerde, 35 CBN 029 plakalı Volkswagen marka aracın sürücüsü Samet A.’nın, çarpışmanın ardından araçtan indiği görülüyor. Kalabalığın arasında yerde kanlar içinde yatan Seyfettin Gökalp’in yanına diz çöken sürücü, talihsiz gencin nabzına bakıyor. Hiçbir ilk yardım müdahalesinde bulunmayan ve ambulans beklemeyen sürücü, soğukkanlılıkla aracına binerek olay yerinden hızla uzaklaşıyor.

ANNESİNDEN KAHREDEN İTİRAF: "EHLİYETİNE EL KONULDU"

Soruşturma derinleştikçe skandallar zinciri de büyüyor. Kazanın ardından firar eden sürücünün annesi Zeynep A.’nın emniyetteki ifadesi acı gerçeği itiraf etti. Anne, oğlunun daha önce karıştığı bir kavga nedeniyle ehliyetine el konulduğunu ve kazayı ehliyetsiz bir şekilde, hatalı sollama yaparak gerçekleştirdiğini itiraf etti. Firari sürücünün henüz bir hafta önce cezaevinden çıktığı bilgisi de tutanaklara geçti.

BİLİRKİŞİ: SÜRÜCÜ ASLİ VE TAM KUSURLU

Adli Trafik Bilirkişisi İbrahim Karabuğa tarafından hazırlanan raporda, kazanın oluşumu net bir dille özetlendi. Rapora göre;

-Şüpheli Samet A., önündeki araçları sollamak isterken karşı şeride geçerek trafik kurallarını ağır şekilde ihlal etti.

-Motokurye Seyfettin Gökalp’in kendi şeridinde ilerlediği ve kazanın oluşumunda hiçbir kusurunun bulunmadığı kesinleşti.

-Sürücünün aşırı hızı ve şerit izleme kuralını hiçe sayması kazanın ana nedeni olarak kayda geçti.

AVUKAT ATİLLA UZEL: "BU ARTIK BİR TRAFİK KAZASI DEĞİLDİR"

Ailenin avukatı Atilla Uzel, davanın peşini bırakmayacaklarını belirterek sert bir açıklama yaptı: "Elimizdeki görüntüler olayın seyrini tamamen değiştirmiştir. Çarpıp kaçmak bir yana, nabzına bakıp ölüme terk etmek insanlık dışıdır. Bu artık basit bir taksirle ölüme sebebiyet verme değil, bilinçli taksir ve olası kastın sınırlarını zorlayan bir vakadır. Şüpheli yakalanana ve en ağır cezayı alana kadar hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

BAYRAM ARİFESİNDE BÜYÜK ACI

Hastanede verdiği 13 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Seyfettin Gökalp, bayram öncesi ailesini yasa boğdu. İşten çıkıp evine giderken hayalleri elinden alınan gencin ailesi, şimdi bir yandan evlatlarının yasını tutarken diğer yandan adaletin yerini bulması için mücadele veriyor.