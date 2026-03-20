Orta Doğu’daki artan gerilim, dünya petrol piyasasında ciddi dalgalanmalara yol açarken, Türkiye’de akaryakıt fiyatları da rekor seviyelere yükseldi. Hürmüz Boğazı’nın geçişlere kapanması ve bölgedeki enerji akışının sekteye uğraması, küresel arz krizini tetikledi. Uzmanlar, uluslararası petrol arzının yaklaşık yüzde 30’unun risk altında olduğunu belirtiyor.

Türkiye’de motorine tarihi zam

Bölgedeki gelişmelerin etkisiyle Türkiye’de motorin fiyatlarına gece yarısı büyük zam geldi. Motorin litre fiyatına yapılan 5 lira 18 kuruşluk artışın ardından, İstanbul’da litre fiyatı 71,10 TL’ye, Ankara’da 72,22 TL’ye, İzmir’de ise 72,50 TL’ye yükseldi. Adana’da fiyatlar 73,06 TL’yi bulurken, doğu illerinde 73,90 TL’ye kadar çıktı. Bu zam, Türkiye’de akaryakıt kullanıcıları için yeni bir mali yük oluşturdu.

Petrol fiyatları 120 doların üzerine çıktı

Petrol fiyatları, İran’ın Basra Körfezi’nde yer alan Güney Pars doğalgaz sahasındaki bazı tesislere düzenlenen saldırılar ve ardından İran’ın sert misillemeleri sonrası hızla yükseldi. İran, altyapısına yapılacak yeni saldırılarda “sıfır tolerans” uygulanacağını duyururken, Katar ve Kuveyt’teki bazı enerji tesisleri de saldırıların hedefi oldu.

Uluslararası piyasalar dalgalandı

Enerji altyapılarına yönelik saldırılar sonrası yükselişe geçen petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarıyla kısmen geriledi. Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’ya İran’ın petrol ve doğalgaz altyapısına saldırılarda bulunmaması yönünde uyarıda bulunduğunu söyledi.

Gün içinde 119,11 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, akşam saatlerinde 108,44 dolardan işlem görürken, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 95,9 dolardan alıcı buldu.