Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için bulunduğu Çin’in Tianjin kentinde önemli temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, zirve öncesinde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile gerçekleştirdiği ikili görüşmelerin ardından zirve alanına geçti.

İŞ BİRLİĞİ MESAJI PEKİŞTİRİLDİ

Zirve başlamadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çinli lider Xi Jinping ve eşi tarafından karşılandı. Erdoğan, ardından diğer katılımcı ülkelerin devlet başkanları ile birlikte aile fotoğrafı çektirerek, ŞİÖ üyeleri arasındaki birlik ve iş birliği mesajını pekiştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zirve süresince bölgesel ve küresel konulara dair görüşmeler yapması ve uluslararası iş birliğini güçlendirmeye yönelik adımlar atması bekleniyor.