Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında bulunduğu Çin’in Tianjin şehrinde temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, zirve çerçevesindeki ikili görüşmeleri kapsamında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geldi.

Erdoğan ile Xi arasındaki görüşmede, bölgesel ve küresel gelişmelerin yanı sıra Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik ilişkiler ve stratejik iş birliği alanları masaya yatırıldı. Liderlerin iki ülke arasındaki diplomatik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi yönünde görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gün içinde diğer zirveye katılan liderlerle de bire bir görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Erdoğan’ın ayrıca Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve eşi tarafından düzenlenecek olan, zirve katılımcıları onuruna verilen akşam yemeğine katılması planlanıyor.