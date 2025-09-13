Son Mühür- 14 Eylül 2025 Pazar günü, İzmir'in bazı ilçe ve mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri uygulanacak. GDZ Elektrik tarafından açıklanan kesinti yapılacak mahallelerin listesi belli oldu. Kesintilerden etkilenecek bölgeler ve saat aralıkları şöyle;

Aliağa

Aliağa'da elektrik kesintisi, 11:00-17:00 saatleri arasında Çıtak ve Güzelhisar mahallelerini etkileyecek. Çıtak Mahallesi'nde Menekşe 2, Köprülü, Fatih, Ceylan, Cevizli, Balaban sokakları ile Mimar Sinan, İstiklal, Yıldız, Vatan caddeleri ve Şirin sokak çevresinde elektrikler kesilecek.

Bayındır

Bayındır ilçesinde 09:00-17:00 saatleri arasında geniş çaplı bir kesinti yaşanacak. Tokatbaşı, Elifli, Balcılar, Çınardibi, Osmanlar ve Dernekli mahallelerinin tamamı bu kesintiden etkilenecek.

Bornova

Bornova'da farklı saat aralıklarında kesintiler olacak. Doğanlar, Evka 3, Sarnıçköy, Kurudere, Karaçam ve Beşyol mahallelerinde elektrikler 09:00-16:00 saatleri arasında kesik olacak. Bu bölgelerdeki kesinti, Ankara Caddesi, Sarnıç Caddesi, Kurudere Caddesi ve Beşyol Caddesi gibi ana arterleri ve çevre sokakları kapsayacak.

Buca ve Kemalpaşa

Buca'nın Doğancılar Mahallesi'nde 09:00-12:00 saatleri arasında üç saatlik bir kesinti planlanıyor. Kemalpaşa'da ise Sütçüler Mahallesi tüm gün, 09:00-17:00 saatleri arasında elektriksiz kalacak. Ayrıca Yeşilköy, Yenikurudere, Vişneli, Kamberler, Gökyaka, Dereköy, Cumalı ve Bayramlı mahallelerinde de 09:00-12:00 saatleri arasında kısa süreli kesintiler yaşanacak.

Konak

Konak'ta iki farklı kesinti programı bulunuyor. Güzelyurt ve Güneş mahallelerinde 08:30-14:31 saatleri arasında Eşrefpaşa Caddesi ve çevresindeki sokaklarda elektrik kesintisi yapılacak. Alsancak ve Umurbey mahalleleri ise gece yarısından sabahın erken saatlerine kadar, 00:00-07:00 arasında elektriksiz kalacak. Kesinti, Atatürk Caddesi, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Cumhuriyet Bulvarı gibi merkezi bölgeleri etkileyecek.

Ödemiş

Ödemiş'te 09:00-17:00 saatleri arasında, Süleymanlar, Suçıktı, Kızılca, Kerpiçlik, Veliler, Bülbüller, Hacıhasan ve Kayaköy mahallelerinde elektrik kesintisi olacak.

Torbalı

Torbalı'da kesintiler 09:00-12:00 saatleri arasında yoğunlaşacak. Dirmil, Ormanköy, Yedi Eylül, Ortaköy, Karakuyu, Gazi Mustafa Kemal, Çapak, Karakızlar, Helvacı, Düverlik, Dağteke, Çamlıca, Saipler, Karaot, Dağkızılca, Çakırbeyli ve Bozköy mahallelerinde geniş çaplı bir kesinti programı uygulanacak. Ayrıca, İnönü Mahallesi'nde ise 09:00-11:00 saatleri arasında kısa süreli bir kesinti yaşanacak.

Urla

Urla'da da kesinti programı bulunuyor. Kuşçular Mahallesi'nde 10:00-16:00 saatleri arasında, Rüstem ve İskele mahallelerinde ise 11:00-14:00 saatleri arasında elektrikler kesilecek.

