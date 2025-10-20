Son Mühür- Eylül ayından bu yana sürekli değer kaybıyla 10.200 puan seviyesine kadar gerileyen Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi bir kez daha bir soruşturma haberi sonrası düşüş trendine girdi.

Divan Otelleri Genel Müdürü Murat Tomruk'un İBB soruşturması kapsamında şüpheli olarak ifadeye çağırıldığı haber sonrası güne yüzde 0.38 yükselişle başlayan endeks yüzde 0.32'lük düşüşle 10.160 puan seviyesine kadar geriledi.



Koç Holding'de sert düşüş...



Sabah ilk dakikalarda yüzde 085'i bulan artışla 154 TL'nin üzerine çıkan Koç Holding hisseleri Murat Tomruk'un ifadeye çağırılmasının ardından çok sert düşerek yüzde 3'e varan değer kaybıyla 148 TL'ye kadar geriledi.