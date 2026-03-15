Son Mühür- Savaşın tarafları ABD-İsrail ve İran gibi görünse de tüm dünya Orta Doğu coğrafyasında yaşanan savaşın faturasını bir şekilde ödemeye çoktan başladı bile.

İran'ın misilleme olarak savaşı önce Körfez ülkelerine yayması ardından da dünyanın en önemli enerji koridoru olan Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiğini durdurması enerji fiyatlarında yüzde 30'a varan artışlara neden oldu.

İris Cibre madde madde saydı...



Savaşın tarafı olmamasına rağmen artan enerji maliyeti nedeniyle savaşı yakından hisseden ülkeler arasında yer alan Türkiye için savaşın uzamasının ne anlama geldiğini ekonomist İris Cibre değerlendirdi.



''Bu savaşın uzamaya devam etmesinin bize getirdikleri nedir?'' sorusuna cevap arayan Cibre,

◾️Şubat ihracatımızın yüzde 10'u Suudi Arabistan, BAE ve Irak'a, yani savaş bölgesine. Diğer yanda, küresel yavaşlama beklentisi de devreye girdiğinde = ihracatta yavaşlama

◾️Mart ve Nisan ayı turizm iptalleri başladı. Turizm gelirlerinde yavaşlama

◾️Üre (gübre) arzının yüzde 35'i ve Sülfürün yüzde 45'i Hürmüz'de tıkandı = Gübreleme zamanı geliyor, verimlilikte düşüş ve küresel gıda fiyat şoku ihtimali artıyor

◾️Yabancı, EM ülkelerinde risk-off moduna geçti = portföy çıkışı

◾️Doğalgaz fiyatları ile sadece cari açıkta artış değil aynı zamanda zaten arzda sorun yaşanan çip ve bağlantılı tüm ürün fiyatlarında artış

◾️Savaşın bitmesi ile önümüzde önemli kapılar açılmış olacak. İyi değerlendirildiği takdirde uzun vadede ülkeye önemli getirileri olacak. Fakat kısa vadede çok zor bir dönem bizi bekliyor olacak.

Cari açık büyür,

Enflasyon artar,

Rezervler eksilir,

Büyüme azalır.'' hatırlatmasında bulundu.