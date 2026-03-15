Son Mühür- Dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan Türkiye'nin son 45 yılda ekonomi alanında yaptığı sıçrama dikkat çekiyor.
Prof. Dr. Ulvi Saran, Türkiye'nin 1980'de ilk 20 ekonomi içinde yer almazken, 2025'de 16'ıncı sıraya yükseldiğine işaret etti.
Kimler çıktı? Kimler girdi?
''1980-2025, Dünyanın İlk 20 Ekonomisi Sıralamasında Değişim'' başlığıyla konuyu değerlendiren Prof. saran,
1980’de İlk 20’de Olup 2025’te Listeden Çıkan Ülkeler:
-Arjantin
-İsveç
-Belçika
-İsviçre
-İran
2025’te İlk 20’de Yer Alan Ülkeler:
-Rusya
-Güney Kore
-Türkiye
-Endonezya
-Polonya
En Büyük Sıçramayı Yapan Ekonomiler:
Çin:
1980: 7. sıra
2025: 2. sıra
Hindistan:
1980: 13. sıra
2025: 5. sıra
Türkiye:
1980: ilk 20’de yok
2025: 16. sıra
Güney Kore:
1980: ilk 20’de yok
2025: 14. sıra hatırlatmasında bulundu.
''Tablo Bize Neyi Anlatıyor?'' sorusuna cevap arayan Prof. Saran,
''Son 45 yılda küresel ekonominin ağırlık merkezi;
-Atlantik’ten Asya’ya kaydı
-Nüfus ve üretim kapasitesi daha belirleyici hale geldi
-Orta ölçekli sanayi ekonomileri yükseldi
Önümüzdeki 20 Yılda İlk 20’ye Girmesi Beklenen Ülkeler:
-Vietnam
-Filipinler
-Nijerya
-Bangladeş
Bu ülkelerin avantajı:
-Genç nüfus
-Üretim merkezlerinin Asya’ya kayması
-Hızlı kentleşme konularına dikkat çekti.