Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sosyal güvenlik mevzuatının eksiksiz uygulanması ve çalışan haklarının güvence altına alınması amacıyla 2025 yılı boyunca sürdürdüğü denetim faaliyetlerinin bilançosunu kamuoyuyla paylaştı. Ülke genelinde geniş bir sahaya yayılan incelemeler sonucunda, kayıt dışı çalıştırılan on binlerce kişi ve sisteme usulsüz dahil edilen hayali işletmeler tespit edildi. Kurumun mali sürdürülebilirliğini tehdit eden unsurlara yönelik düzenlenen bu operasyonlar, çalışma hayatındaki denetimlerin yeni dönemde daha da sıkılaşacağının sinyallerini verdi.

Binlerce iş yeri mercek altına alındı

SGK ekipleri tarafından 2025 yılı içerisinde yürütülen saha çalışmaları kapsamında toplam 227 bin 933 işletmeye yönelik kapsamlı bir inceleme süreci başlatıldı. Bu süreçte doğrudan denetimi gerçekleştirilen 131 bin 138 iş yerinde, çalışma hayatının şeffaflığı ve yasal zorunluluklar titizlikle kontrol edildi. Yapılan detaylı taramalar sonucunda, hiçbir resmi kaydı bulunmayan 660 işletmenin "tescilsiz" olarak faaliyet yürüttüğü ortaya çıkarılırken, sistemin en büyük yaralarından biri olan sigortasız çalıştırma konusunda da çarpıcı rakamlara ulaşıldı.

Kayıt dışı çalışanlara ve işletmelere ağır yaptırım

Denetim sahasından elde edilen veriler, 33 bin 986 çalışanın sosyal güvenlik haklarından mahrum bırakılarak kayıt dışı istihdam edildiğini belgeledi. Bu haksız uygulamanın önüne geçmek adına SGK, mali yaptırım mekanizmasını en üst seviyeden devreye soktu. Tespit edilen ihlaller neticesinde işverenlere 395 milyon 250 bin 647 TL tutarında prim aslı tahakkuk ettirilirken, uygulanan idari para cezalarının toplamı ise 4 milyar 190 milyon 51 bin 857 TL gibi rekor bir seviyeye ulaştı. Bu yaptırımlar, kayıt dışılığın kamu bütçesine verdiği zararın tazmin edilmesi adına kritik bir adım olarak nitelendirildi.

Sahte sigortalılık ve hayali şirketler deşifre edildi

Kurumun denetim radarı sadece kayıt dışı istihdamla sınırlı kalmadı; sistemin boşluklarından yararlanmaya çalışan "hayali" oluşumlara karşı da büyük bir başarı sağlandı. Yürütülen özel incelemeler kapsamında 15 bin 582 dosya sahte iş yeri ve usulsüz sigortalılık şüphesiyle mercek altına alındı. Bu çalışmalar neticesinde, gerçekte var olmayan ancak kâğıt üzerinde faaliyet gösteren 2 bin 80 sahte işletme ile bu işletmeler üzerinden sisteme dahil edilen 146 bin 792 sahte sigortalı deşifre edildi. Ayrıca iş kazası ve meslek hastalıkları odaklı 9 bin 7 ayrı inceleme yapılarak süreçlerin hukuki uygunluğu denetlendi.

Sistemin mali geleceği güvence altında

2025 yılı boyunca kesintisiz devam eden bu denetimlerin, sosyal güvenlik sisteminin aktüeryal dengesini korumada hayati bir rol oynadığı vurgulandı. Sahte sigortalılık uygulamalarının engellenmesi ve kayıt dışı istihdamın minimize edilmesiyle, devletin prim gelirlerinin artırılması ve hak sahiplerinin geleceğinin teminat altına alınması hedefleniyor. SGK yetkilileri, bu tür incelemelerin teknolojik altyapı ve veri analitiği yöntemleriyle önümüzdeki süreçte de kararlılıkla sürdürüleceğinin altını çizdi.