İzmir’in kuzeyinde yer alan Aliağa, uzun yıllardır sanayi tesisleri ve Şakran Cezaevi ile tanınıyordu. Ancak ilçede son yıllarda gerçekleştirilen sahil projeleri sayesinde Aliağa, turizmde adını duyurmaya başladı. Yeni Şakran Plajı ve Aliağa Polis Plajı, serin denizi, doğal yapısı ve modern imkanlarıyla tatilcilerin yeni gözdesi oldu.

Yeni Şakran Plajı Çocuklu Ailelerin Tercihi

Özellikle çocuklu ailelerin ilk tercihlerinden biri olan Yeni Şakran Plajı, sakin atmosferi, güvenli sahil yapısı ve temiz deniziyle dikkat çekiyor. Sahil boyunca uzanan yürüyüş ve bisiklet yolları, spor yapmak isteyen ziyaretçilere keyifli bir deneyim sunuyor. Böylece Yeni Şakran, sadece denize girmek isteyenler için değil, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için de ideal bir ortam sağlıyor.

Modern Sahil Projesi Turizme Katkı Sağladı

Yerel yönetimler tarafından hayata geçirilen Yeni Şakran Sahil ve Plaj Projesi, bölgenin turizm potansiyelini önemli ölçüde artırdı. Proje kapsamında:

1.043 metrekarelik güneşlenme terası

906 metrekarelik ahşap iskele

4.400 metrekarelik yeşil alan

Giyinme kabinleri, duşlar, şezlonglar ve tuvaletler gibi modern donatılar vatandaşların hizmetine sunuldu.

Bu yatırımlar sayesinde Yeni Şakran Plajı, yalnızca yaz aylarında değil, yıl boyunca kullanılabilen bir sahil bandına dönüştü.

Aliağa Polis Plajı Doğallığıyla Öne Çıkıyor

Aliağa ilçe merkezinde bulunan Polis Plajı da temiz denizi ve doğal yapısıyla tatilcilerin bir diğer favorisi. Daha önce sadece polis teşkilatına hizmet veren plaj, artık tüm vatandaşlara açık. Böylece Aliağa’da farklı beklentilere hitap eden birden fazla alternatif ortaya çıkmış durumda.

Şakran Plajı’na Nasıl Gidilir?

Yeni Şakran Plajı’na toplu taşıma ve özel araçla ulaşmak oldukça kolay. Aliağa İZBAN durağından kalkan Şakran dolmuşları veya 837 numaralı otobüs hattı sayesinde bölgeye toplu taşıma ile erişim sağlanabiliyor. Özel araçla gelmek isteyenler içinse İzmir–Çanakkale Yolu üzerinden yaklaşık 20 dakikalık bir yolculuk yeterli oluyor.

Aliağa Sahilleri Yeni Bir Kimlik Kazanıyor

Uzun yıllar sanayi ve cezaeviyle anılan Aliağa, Yeni Şakran ve Polis Plajı projeleri sayesinde İzmir’in deniz turizmi haritasında hızla yükselen bir destinasyona dönüşüyor. Doğal güzellikleri, modern sahil düzenlemeleri ve kolay ulaşımıyla Aliağa, tatilcilere farklı bir deneyim sunuyor.