İzmir’in Çeşme ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı için Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi. Program, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı.

“Bağımsızlık ve özgürlük yolunda dönüm noktası”

Törende konuşan Yüzbaşı İnanç Atilla, 30 Ağustos’un Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Şiir ve protokol katılımı

Konuşmaların ardından Sıdıka Kelami Ertan Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Serra Erdoğan, günün anlamına uygun bir şiir okudu. Törene Kaymakam Mehmet Maraşlı, Garnizon Komutanı İstihkam Albay Erol Dağdeviren ve Belediye Başkanı Lâl Denizli de katıldı.