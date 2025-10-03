Son Mühür - Muğla Büyükşehir Belediyesi, bağımlılıkla mücadele çalışmalarını sanatla desteklemeye devam ediyor. Bu kapsamda Yeşilay Muğla Şubesi öncülüğünde sahnelenen “Umut” adlı tiyatro oyunu, 2 Ekim’de Marmaris’te, 3 Ekim’de ise Menteşe Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde izleyiciyle buluştu.

Etkinliğe yoğun katılım

Gösterimlere Muğla Vali Yardımcısı İsmail Soykan, Türkiye Yeşilay Cemiyeti İstanbul Koordinatörü Ufuk Güneş, Yeşilay Muğla Şube Başkanı Abdullah Şenol Şengür, kurum müdürleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Etkinlik, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliği, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Muğla Valiliği ve Marmaris Kaymakamlığı’nın desteğiyle gerçekleştirildi.

YEDAM’dan umut dolu sergi

Tiyatro oyunuyla birlikte fuaye alanında Yeşilay Danışmanlık Merkezlerine (YEDAM) başvuran danışanların başarı hikâyeleri ve atölye çalışmalarında ortaya çıkan eserler sergilendi. Bağımlılıkla mücadele eden gençlerin hazırladığı resimler, oyun öncesinde izleyicilerle paylaşıldı.

Protokolle güçlenen iş birliği

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Yeşilay arasında imzalanan protokol çerçevesinde, belediye personeline yönelik bağımlılık farkındalığı eğitimleri düzenleniyor. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi, kentin farklı noktalarında bağımlılıkla mücadeleyi destekleyen görselleri billboardlarda sergiliyor.

Yeşilay’dan gençlere mesaj

Etkinlikte konuşan Yeşilay Muğla Şube Başkanı Abdullah Şenol Şengür, gençlere verilen önemi vurguladı:

“Gençlik, geleceğimizdir. Sizlere verdiğimiz değeri göstermek için bu oyunu sahneliyoruz. Yeşilay’ın 105 yıllık amacı insana fayda sunmaktır. Kurucumuz Dr. Mazhar Osman’ın dediği gibi, Yeşilay’ın merkezinde insan vardır. Atatürk de ‘Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz’ diyerek gençlere verdiği önemi göstermiştir. Umut tiyatrosunun sizlere değerli mesajlar sunacağına inanıyoruz.”

Başkan Aras: “Sanatla umudu yeşertiyoruz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sanatın bağımlılıkla mücadelede önemli bir rol oynadığını vurgulayarak şöyle konuştu: “Bağımlılıkla mücadelede sadece yasaklarla değil, sanatın ve eğitimin gücüyle de yol almalıyız. Bugün sahnelenen ‘Umut’ oyunu bunun en güzel örneği. Gençlerimize cesaret ve bilinç kazandıran her adımı önemsiyoruz. Toplum sağlığını korumak ve gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak için Yeşilay ile iş birliğimizi sürdüreceğiz. Geleceğimiz olan gençlerimize umut aşılamak en büyük sorumluluğumuzdur.”

Soykan: “Çocuklarımızı korumak en temel görevimiz”

Sergide konuşan Muğla Vali Yardımcısı İsmail Soykan ise bağımlılıkla mücadelenin toplumsal sorumluluk olduğuna dikkat çekti: “YEDAM yalnızca bir danışma merkezi değil, aynı zamanda yeniden başlayabilmenin adresidir. Sergilenen eserler, verilen mücadelenin sembolüdür. Çocuklarımızı zararlı alışkanlıklardan korumak en temel görevimizdir.”