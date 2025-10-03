- Muğla genelinde gün boyu etkili olan sağanak yağış, Köyceğiz ilçesinde de hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle bazı sokaklarda su baskınları meydana gelirken, Köyceğiz Gölü’nde su seviyesi gözle görülür şekilde yükseldi.

Kordonu sular bastı

Sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağış, ilçenin günlük yaşamında aksamalara neden oldu. Normal günlerde çok sayıda vatandaşın vakit geçirdiği Köyceğiz Kordonu, yağmur nedeniyle boş kaldı. Gölde oluşan dalgalanmalarla birlikte yükselen sular kordonu aşarak kıyıya taştı.

Sokaklarda su baskınları yaşandı

İlçenin farklı noktalarında yağışın etkisiyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı bölgelerde ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Belediye ekipleri tıkanan mazgalları açarak yağmur sularının tahliyesi için yoğun çaba harcadı.

Yağış gece boyunca sürecek

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, sağanak yağışın gece saatlerinde de aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Yetkililer, vatandaşları olası sel, su baskını ve taşkın riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.