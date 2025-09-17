Son Mühür/ Beste Temel- İzmir'de sanat dünyası, iki büyük ismin, ressam Devrim Erbil ve sanatçı Erol Evgin'in eserlerini bir araya getiren özel bir sergiyle buluştu. Konak Pier Sanat Galerisi'nde açılışı yapılan "Yan Yana" adlı sergi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın katılımıyla sanatseverlerle buluştu. Başkan Tugay, açılış konuşmasında İzmir'in sanatçı yetiştirme potansiyelinin altını çizerek, şehrin kültürel kimliğine vurgu yaptı.

İzmir'in sanatçı kimliği ve Tugay'ın vizyonu

Açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, böylesine değerli iki sanatçıyı bir arada görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tugay, "İzmir'e sanat çok yakışıyor, sanat da İzmir'e. Şehrimiz, sanatı ile çok değerli," ifadelerini kullandı. İzmir'in sanatçı yetiştirme konusundaki gücüne dikkat çeken Tugay, bu serginin kentin sanatsal zenginliğine önemli bir katkı sunduğunu belirtti. Konuşmasında ressam Devrim Erbil'e övgüler yağdıran Tugay, onun eserlerinin izleyicilere yaşama sevinci aşıladığını ve boyaya renk katan eşsiz bir sanatçı olduğunu söyledi. Sanatçı Erol Evgin'in de müzik alanındaki başarısının yanı sıra resimleriyle de sanat dünyasına yeni bir soluk getirdiğini vurguladı. Tugay, aynı zamanda 89. yaş gününü kutlayan Devrim Erbil'in doğum gününü de tebrik etti.

Erol Evgin ve Devrim Erbil'den duygusal anlar

Serginin açılışında konuşan Erol Evgin, Devrim Erbil ile yan yana eserlerini sergilemenin kendisi için büyük bir onur olduğunu söyledi. "Devrim ağabey gibi dünya çapında bir sanatçının yanında resim sergilemek benim için büyük bir cesaret işiydi. Onun kocaman yüreğiyle beni kucaklaması çok anlamlıydı," diyen Evgin, İzmir'de olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Devrim Erbil ise sözlerine, İzmir'e olan yakınlığını anlatarak başladı. Sanatın yaygınlaşmasının, özellikle çocukların sanata yönlendirilmesinin ne kadar önemli olduğunu belirtti. "Çocukların kişiliklerinin geliştiği dönemde, onlara iyi, doğru ve güzel şeyler öğretin," çağrısında bulunan Erbil, sanatla büyüyen çocukların daha duyarlı ve hoşgörülü bireyler olacağını vurguladı. 89. yaş gününü İzmir'de kutlamanın kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden usta ressam, İzmirlilere olan sevgisini dile getirdi.

Sergiye yoğun ilgi ve kültürel etki

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu da sergi açılışında konuşarak, Konak'ı yeniden sanatın merkezi yapma çabalarına bu serginin önemli bir katkı sunduğunu belirtti. Toplam 40 eserden oluşan ve küratörlüğünü İbrahim Karaoğlu, sanat koordinatörlüğünü ise Zeki Hozer'in üstlendiği sergi, 9 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak. Her iki sanatçının da kendilerine özgü üsluplarıyla mekanlar üzerinden yarattıkları eserler, sanat otoriteleri tarafından son yılların en önemli kültürel etkinliklerinden biri olarak değerlendiriliyor. Sergi, izleyicilere iki farklı sanat dilini aynı çatı altında deneyimleme fırsatı sunuyor.