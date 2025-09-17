Ege Üniversitesi, akademik ve kültürel alanda önemli bir başarıya daha imza attı. Dünyanın ilk kadın deri profesörü unvanını taşıyan Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Deri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Elif Eser Eke Bayramoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen değerlendirme süreci sonucunda “Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı” unvanını aldı.

Kültürel Miras Çalışmalarına Yeni Boyut

Akademik alandaki öncü çalışmalarının yanı sıra geleneksel bilgi ve üretim biçimlerine katkılarıyla da öne çıkan Prof. Dr. Bayramoğlu, bu unvanla birlikte Türkiye’nin kültürel mirasının yaşatılmasına yönelik projelerine yeni bir boyut kazandırmış oldu.

Uluslararası Tanınırlık ve Katkılar

Deri mühendisliği alanındaki öncü çalışmalarıyla uluslararası çapta tanınan Prof. Dr. Bayramoğlu, son yıllarda kültürel miras üzerine yaptığı derinlemesine araştırmalar ve katkılarıyla dikkat çekiyor. Bu yeni unvan, Türkiye’nin zengin kültürel mirasının ulusal ve uluslararası platformlarda daha etkin şekilde temsil edilmesine olanak sağlayacak.