Son Mühür- Rock müziğin sevilen isimlerinden Ogün Sanlısoy, son günlerde sosyal medyada gündeme gelen taciz iddialarına ilişkin açıklamada bulundu. Ünlü şarkıcı, hakkındaki iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek hukuki adımların atılacağını duyurdu.

İddialar sosyal medyada gündem oldu

Sanat dünyasında geniş yankı uyandıran taciz ve ifşa tartışmalarına bir yenisi eklendi. Birçok ünlü isimle birlikte anılan Ogün Sanlısoy, sosyal medyada dolaşan kaynağı belirsiz iddiaların hedefi oldu.

Avukatlar üzerinden yapılan açıklama

Sanlısoy, avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada, hakkındaki suçlamaların tamamen asılsız ve gerçek dışı olduğunu vurguladı. Açıklamada, bu tür iftiraların kendisini derinden üzdüğü ifade edildi.

Kadın haklarına duyarlılık vurgusu

Açıklamada ayrıca, kadın haklarına ve toplumsal hassasiyetlere duyarlı bir sanatçı olduğu belirtilerek, şarkılarında da bu konulara sıkça yer verdiği kaydedildi. Sanlısoy, söz konusu asılsız iddiaların kendisi için büyük bir hayal kırıklığı yarattığını aktardı.

Hukuki süreç başlatılacak

Ünlü şarkıcı, avukatlarıyla görüştükten sonra gerekli hukuki sürecin başlatılması talimatını verdiğini duyurdu.