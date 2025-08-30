Son Mühür- Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, önceki akşam Çeşme sokaklarında objektiflere yansıdı. Gazetecilerle karşılaştığında şarkılar söyleyerek yürüyen Tilbe, enerjik ve samimi tavırlarıyla dikkat çekti.

Sokakta yürürken kameralara poz veren Tilbe, magazin gündemine dair soruları da yanıtsız bırakmadı.

“Üzüldüm, çok yakıştırıyordum”

Gazetecilerin, “Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrılmış, ne düşünüyorsunuz?” sorusuna içtenlikle yanıt veren Tilbe, “Aa, üzüldüm… Çok yakıştırıyordum” sözleriyle ayrılığa dair düşüncelerini dile getirdi.

Sosyal medya hamlesi ayrılığı kesinleştirdi

Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın birlikteliği, sosyal medya hamleleriyle gündeme gelmişti. Çiftin, birlikte oldukları tüm fotoğrafları hesaplarından silmesi “ayrılık kesinleşti” yorumlarını beraberinde getirmişti.

Ayrılığın perde arkası aile mi?

Magazin kulislerine yansıyan bilgilere göre, ayrılığın arkasında Sabancı ailesiyle yaşanan fikir ayrılıkları bulunuyor. Özellikle Hakan Sabancı’nın annesi Arzu Sabancı’nın bu ilişkiye başından beri mesafeli yaklaştığı iddia edildi.

Sabancı evlilik fikrine sıcak bakmıyordu

Ünlü sunucu Ece Erken’in canlı yayında aktardığı kulis bilgilerine göre; Hande Erçel evlilik adımı atmak isterken, Hakan Sabancı da bu fikre sıcak bakıyordu.

Evlilik süreci ciddiye binince Arzu Sabancı’nın bu birlikteliğe onay vermediği ve ilişkinin bu nedenle sona erdiği öne sürüldü.