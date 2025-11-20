Dilovası Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan parfüm dolum tesisinde 8 Kasım sabahı 09.00 sıralarında çıkan yangın büyük bir faciaya yol açmıştı.

Yangında Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Esma Gikan, Hanım Gülek (52) ve vardiya amiri Tuncay Yıldız yaşamını yitirmiş, 6 işçi de yaralanmıştı.

Ön rapor: Statik elektrik patlamayı tetikledi

Yangına ilişkin hazırlanan ön inceleme raporu, facianın nedenine ışık tuttu. Raporda, parfüm üretimi sırasında etil alkolün kazana aktarımı esnasında statik elektrik boşalması veya elektriksel temas kaynaklı tutuşma yaşandığı, bu tutuşmanın patlamayı ve ardından yangını tetiklediği belirtildi.

12 gün sonra yıkım süreci başlatıldı

Olayla ilgili savcılık ve teknik incelemelerin tamamlanmasının ardından tesiste yıkım çalışmaları başladı. Yıkımın 12 gün sonra başlatıldığı, çalışmaların geniş güvenlik önlemleri altında sürdürüldüğü bildirildi.

Soruşturmada 11 şüpheli gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında “kasten öldürme, kasten yaralama, mala zarar verme, taksirle öldürme, suç delillerini gizleme, yok etme veya değiştirme” suçları yönünden Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından 11 kişi gözaltına alındı.

7 kişi tutuklandı, 4 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı

Gözaltı işlemlerinin ardından tesisin sahibi ve oğlunun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı. Diğer 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Belediyede görevden uzaklaştırmalar

Dilovası Belediyesi, soruşturma kapsamında idari bir işlem de başlattı. Dilovası Belediyesi Başkan Yardımcısı Necati Temiz, Zabıta Müdürü Nizamettin Balcı ve zabıta memurları Cengiz Taşdemir, Tekin İlaslan ile Ömer Kocabay görevlerinden açığa alındı.