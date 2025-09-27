Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelen Samsunspor, maçtaki hakem yönetimine sert tepki gösterdi. Karşılaşma sonrası kulüpten yapılan yazılı açıklamada, hakem kararlarının oyunun kaderini etkilediği ve takıma ciddi zarar verdiği vurgulandı.

“KIRMIZI KART KARARI SKANDAL”

Samsunspor’un açıklamasında en dikkat çeken noktalardan biri, 45+5. dakikada Cherif Ndiaye’nin kırmızı kartla oyundan atılması oldu. Kulüp, pozisyonun detaylı incelendiğinde rakip oyuncunun Ndiaye’nin ayağına bastığının açıkça görüldüğünü belirterek, haksız yere verilen kartın büyük bir hakem hatası olduğunu savundu.

“ZEKİ YAVRU’YA YAPILAN FAUL GÖRMEZDEN GELİNDİ”

Maçta Gaziantep FK’nın golünden önce, Zeki Yavru’ya yapılan faulün hakem tarafından es geçildiği de açıklamada eleştirildi. Samsunspor, bu kararın da maçın gidişatını doğrudan etkilediğini belirtti.

“TAKDİR HAKLARI TEK TARAFA KULLANILDI”

Açıklamanın devamında, maç boyunca hakemin bütün takdir haklarını Gaziantep FK lehine kullandığı iddia edildi. Samsunspor, kendi lehlerine tek bir pozisyonda dahi takdir hakkı verilmediğini, bunun da müsabakanın doğal akışını bozduğunu kaydetti.

“FENERBAHÇE MAÇINI DA ETKİLEDİ”

Kulüp, yalnızca bu karşılaşmanın değil, önümüzdeki hafta oynanacak olan Fenerbahçe maçının da bu hatalı kararlar nedeniyle doğrudan etkilendiğini ifade etti. Eksik kadro ile çıkmak zorunda kalacaklarını belirten Samsunspor, yaşananları sadece bugünün değil, geleceğin de zararına bir tablo olarak değerlendirdi.

TFF’YE BAŞVURU SİNYALİ

Son olarak, Samsunspor yönetimi, bundan sonraki süreçte hakem kararlarının yakından takip edileceğini ve benzer hataların tekrarlanmaması için Türkiye Futbol Federasyonu’na gerekli başvuruların yapılacağını kamuoyuna duyurdu.