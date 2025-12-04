Son Mühür - Afrika Uluslar Kupası’nın 21 Aralık 2025 – 18 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak olması, FIFA’nın oyuncu gönderim takvimine ilgiyi artırmıştı. Beklenen karar açıklandı ve turnuvaya katılacak futbolcuların milli takıma teslim edilmesi gereken son gün 15 Aralık olarak duyuruldu.

Bu açıklamayla birlikte Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen’in takımdan ayrılacağı tarih netleşti. Nijeryalı golcünün, Galatasaray’ın 13 Aralık Cumartesi günü Antalyaspor ile oynayacağı maçın ardından milli takım kampına katılması bekleniyor. Böylece Osimhen, ligdeki kritik karşılaşmanın ardından Afrika Uluslar Kupası için ülkesine gidecek. Daha önce milli takım kampına katıldığı dönemde sakatlanan Osimhen, uzun süre sahalardan uzak kalmış ve ancak Fenerbahçe derbisiyle formasına kavuşabilmişti. Galatasaray cephesinde ise bu kez benzer bir sakatlık yaşanmaması en büyük temenni olarak öne çıkıyor.