Son Mühür - Fenerbahçe’nin sezon başında rekor bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, saha içindeki performansıyla eleştirilirken, sosyal medyada yaptığı paylaşım da gündeme oturdu. 25 milyon euro karşılığında transfer edilen Kerem, henüz beklentileri karşılayamadı. Öte yandan İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki gösteren Aktürkoğlu, Filistin’e destek amacıyla sosyal medya hesabından önemli bir paylaşım yaptı. A Milli Takım ve Fenerbahçe forması giyen oyuncu, Küresel Sumud Filosu’nun abluka kırma girişimini vurgulayarak Gazze’de yaşananlara dikkat çekti.

Performansı

Sahadaki performansıyla beklentilerin altında kalan Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe taraftarının eleştirilerinin merkezinde yer alıyor. Benfica’dan 22.5 milyon euro bonservis ve 2.5 milyon euro bonus karşılığında transfer edilen 27 yaşındaki futbolcu, şu ana dek Süper Lig ve Avrupa maçlarında toplam 3 kez forma giydi. Bu maçlarda sadece 1 asist yapabilen Kerem, sarı-lacivertli kulüp tarihinin en yüksek maliyetli transferi olmasına rağmen henüz beklenen katkıyı sağlayamadı.

Geçen sezon Galatasaray’dan Benfica’ya transfer olan Kerem, Portekiz takımındaki ilk 3 maçında 2 gol ve 2 asistle öne çıkmıştı. Ancak Fenerbahçe’deki ilk haftalarında bu performansını yakalayamadığı dikkat çekiyor. Oyuncunun henüz takıma tam uyum sağlayamadığı ve teknik direktör Domenico Tedesco ile özel bir görüşme yaptığı öğrenildi.