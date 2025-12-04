Son Mühür- Süper Lig'de arzuladığı sonuçları alamayan Kasımpaşa Gürcü Teknik Direktör Şota Arveladze'yle yolları ayırdığını duyurdu.

Şota yönetiminde 14 maça çıkan Kasımpaşa bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet almış, toplam 13 puan toplayabilmişti.

Süper Lig'de 14'üncü sırada bulunan Kasımpaşa Şota Arveladze ayrılığını resmi hesabından duyurdu.



Ciner Grubu'na Eylül ayında düzenlenen operasyon sonrası aralarında Kasımpaşa kulübünün de olduğu şirketlere kayyum atanmıştı.



Emre Belözoğlu koltuğa çok yakın...



Süper Lig'de sezona Antalyaspor'da başlayan deneyimli teknik direktör Emre Belözoğlu'nun Şota'dan boşalan koltuğa oturması bekleniyor.



Belözoğlu'na İsviçre'nin Zürih kulübünden teklif geldiği ve tarafların anlaşmaya çok yakın olduğu süreçte Kasımpaşa'nın devreye girdiği öğrenildi.

Kasımpaşa ve Emre Belözoğlu birlikteliğinin bugün açıklanması bekleniyor.