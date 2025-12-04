Son Mühür - Beşiktaş’ın eski forveti Vincent Aboubakar, Ertem Şener’in YouTube kanalında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Neftçi Bakü forması giyen yıldız, Galatasaray’ın golcüleri hakkında dikkat çeken yorumlar yaptı.
''Osimhen'de sadece gol var''
“Icardi mi, Osimhen mi?” sorusuna yanıt veren Vincent Aboubakar, "Icardi iyi futbol oynuyor. Osimhen'de sadece gol var. Golü çıkarırsan başka ne yapabiliyor?" ifadelerini kullandı.
Abraham'ı da yorumladı
“En-Nesyri, Osimhen, Onuachu, Abraham. En iyisi kim?” sorusunu da yanıtlayan Kamerunlu forvet, Abraham’ın iyi bir futbolcu olduğunu belirterek, “Abraham. Futbolu çok iyi anlayan bir oyuncu. Takımın da onu doğru şekilde kullanması gerekiyor. Eğer bir oyuncu gol atamıyorsa, etrafına kaliteli oyuncular almak gerekir. Abraham’ı Galatasaray’a koyarsan, daha fazla gol atar” dedi.