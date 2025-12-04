“Icardi mi, Osimhen mi?” sorusuna yanıt veren Vincent Aboubakar, "Icardi iyi futbol oynuyor. Osimhen'de sadece gol var. Golü çıkarırsan başka ne yapabiliyor?" ifadelerini kullandı.

“En-Nesyri, Osimhen, Onuachu, Abraham. En iyisi kim?” sorusunu da yanıtlayan Kamerunlu forvet, Abraham’ın iyi bir futbolcu olduğunu belirterek, “Abraham. Futbolu çok iyi anlayan bir oyuncu. Takımın da onu doğru şekilde kullanması gerekiyor. Eğer bir oyuncu gol atamıyorsa, etrafına kaliteli oyuncular almak gerekir. Abraham’ı Galatasaray’a koyarsan, daha fazla gol atar” dedi.