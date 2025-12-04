Son Mühür - Galatasaray’ın yıldız forveti Mauro Icardi’nin sarı-kırmızılı takımdaki dönemi sona mı eriyor? Son haftalarda yaşanan gelişmeler, Arjantinli golcünün takımdan ayrılabileceği ihtimalini gündeme taşıdı.

2022-23 sezonunda Galatasaray’a katılan ve kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen Icardi, bu sezon beklenen performansı gösteremiyor. Kocaelispor ve Union SG karşılaşmalarında beklentilerin altında kalan 32 yaşındaki oyuncunun, derbide 89. dakikada oyuna alınmasına tepki gösterdiği iddia edildi. Yaşanan gelişmelerin ardından Icardi’nin teknik ekip ve yönetim nezdinde gözden düştüğü konuşuluyor. Galatasaray yönetimi, ocak ayında dört farklı bölgeye takviye yapmayı planlıyor; bu mevkiler arasında forvet pozisyonu da bulunuyor. Yeni golcünün ise yedek kulübesinde beklemeye razı olması öngörülüyor.

Sezon sonuna kadar sözleşmesi var