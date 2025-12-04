Son Mühür - Galatasaray’ın yıldız forveti Mauro Icardi’nin sarı-kırmızılı takımdaki dönemi sona mı eriyor? Son haftalarda yaşanan gelişmeler, Arjantinli golcünün takımdan ayrılabileceği ihtimalini gündeme taşıdı.
Tavır yaptı
2022-23 sezonunda Galatasaray’a katılan ve kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen Icardi, bu sezon beklenen performansı gösteremiyor. Kocaelispor ve Union SG karşılaşmalarında beklentilerin altında kalan 32 yaşındaki oyuncunun, derbide 89. dakikada oyuna alınmasına tepki gösterdiği iddia edildi. Yaşanan gelişmelerin ardından Icardi’nin teknik ekip ve yönetim nezdinde gözden düştüğü konuşuluyor. Galatasaray yönetimi, ocak ayında dört farklı bölgeye takviye yapmayı planlıyor; bu mevkiler arasında forvet pozisyonu da bulunuyor. Yeni golcünün ise yedek kulübesinde beklemeye razı olması öngörülüyor.
Sezon sonuna kadar sözleşmesi var
Mauro Icardi’nin Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi dahil toplam 18 maçta forma giyen deneyimli futbolcu, 765 dakika süre alarak 7 gol attı.
Transfer planı
Sarı-kırmızılı kulüp, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için stoper, orta saha, kanat ve forvet mevkilerine takviye yapmayı planlıyor. Forvet transferinde ise Icardi’nin durumu belirleyici rol oynayacak.