Son Mühür - UEFA Konferans Ligi’nde Türkiye’yi temsil edecek olan Samsunspor, Avrupa serüveni öncesinde önemli bir ismini kaybetti. Kırmızı-beyazlı ekibin deneyimli orta saha oyuncusu Emre Kılınç, Trabzonspor ile oynanan lig karşılaşmasında yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle elinden ameliyat edildi.

Kırık tespit edildi

Kulüpten gelen resmi açıklamada, Emre Kılınç’ın sağ elinin 2. metakarp kemiğinde kırık meydana geldiği bildirildi. Başarılı bir cerrahi müdahalenin ardından oyuncunun tedavi süreci, kulüp sağlık ekibi tarafından yakından takip ediliyor. Operasyon, ortopedi uzmanı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş tarafından yapıldı.

Samsunspor'dan konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

''Futbolcumuz Emre Kılınç, karşılaşmada yaşadığı travma sonucunda sağ el 2. metakarp kemiğinde kırık meydana gelmiştir. Tedavi süreci sağlık ekibimizin kontrolünde devam etmektedir.''