Son Mühür - Beşiktaş maçı öncesinde Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, EKOL TV’ye açıklamalarda bulundu.

''Ürpertici şeyler var''

“Beşiktaş maçına katılıp katılmayacağı” sorusunu yanıtlayan Yüksel, “Sence gitmem doğru mu olur, olmaz mı? Rahatsız edici gelişmeler var. Ölüm tehditleri almaya başladım. Bu durumu emniyete ilettim, TFF dahil herkesi harekete geçirdim.” ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden Yıldırım şu ifadeleri kullandı ve Beşiktaş maçını değerlendirdi:

"Benim gibi böyle tertemiz bir iş adamı gelmiş, Türk futboluna kendi cebinden milyonlarca dolarını harcarken, ben düzgün, efendi bir şekilde yayına çıktım. Hiçbir Beşiktaş'a sataşma yapmamışım, sadece iddiamı söylemişim. Artık Türkiye'de futbolu değiştirmeye ben vaktimi, paramı, sağlığımı koyuyorum. Bırakın da yapalım artık. Hep bunları mı seyredeceğiz biz? Hiçbir Beşiktaş taraftarı, benim canlı yayında söylediklerimi, kelime kelime söylediklerim orada. Uzun uzun ne söylediğim var. Hiçbir şekilde Beşiktaş'a sallama, sataşma yok. Beşiktaş ile çok önemli maça çıkacağız. Tabii ki Beşiktaş maçını konuşacağım. Siz bana soru soruyorsunuz, ben de en mantıklı cevapları veriyorum. Benim gibi kimse dik durmuyor, düzgün konuşmuyor kamera karşısında."

''Yamuğum olmaz''

"Hiç yamuğum olmaz ama söylediğim laflar arasından cımbızla alıyorlar ve beni hedef yapıyorlar. Ondan sonra binlerce kişi beni tehdit ediyor. Yakıştıramıyorum Beşiktaş'a. Beşiktaş'a hiçbir kötülüğüm yok. Nedir bu? Beni Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a düşman yaptılar. Yok öyle bir şey, yalan! Karşıma çıksınlar konuşalım. Benim Beşiktaş'a düşmanlığım yok. Ne kadar düzgün olduğumu herkes biliyor ama yeter artık! Ben Samsunspor'un sahibiyim!"

''Emniyete gönderdim''

"Ben babayiğit bir adamım, dürüstüm, hiç yamuğum da olmaz, kıvırmam. İnsanlar karşımda dürüstçe davransın, dürüstçe beni eleştirsin! Adam bugün video gönderiyor, beni kurşunluyorlar! Adam altına yazmış, "Beşiktaş başkanı ailemi korusun, ben işi bitireyim." diyor. Emniyete gönderdim."