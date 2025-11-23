Son Mühür- UEFA’nın resmi açıklamasına göre, 25 Kasım Salı günü RAMS Park’ta saat 20.45’te başlayacak karşılaşmada Jose Maria Sanchez orta hakem olarak görev alacak. Sanchez’in yardımcılıklarını İspanya Futbol Federasyonu’ndan Raul Cabanero ve Inigo Prieto üstlenecek.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Alejandro Muniz Ruiz olacak.

VAR’da Carlos del Cerro Grande görev yapacak

Karşılaşmanın video yardımcı hakem (VAR) koltuğunda Carlos del Cerro Grande yer alacak. Grande’ye VAR odasında Javier Iglesias Villanueva eşlik edecek.

Galatasaray’ın gruptaki durumu

Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde 4 maça çıkan Galatasaray, 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 9 puana ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip, topladığı puanla grup etabında 9. sırada bulunuyor.