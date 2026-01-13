Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada, 13 Ocak Salı günü için il genelinde eğitime ara verildiği duyurulmuştu. Ancak 14 Ocak Çarşamba günü için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında Samsun Valiliği ve ilçe kaymakamlıklarından akşam saatlerinde gelecek duyurular yakından takip edilmeli.

13 Ocak'ta okullar neden tatil edildi?

Samsun Valiliği'nin açıklamasına göre, il genelinde etkili olan kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği değerlendirildi. Bu nedenle tedbir amaçlı olarak 13 Ocak Salı günü eğitime bir gün ara verildi.

Valiliğin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "İlimiz genelinde etkili olan kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabileceği değerlendirildiğinden, tedbir amaçlı olarak ilimiz genelindeki Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde, Müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an kurslarında 13 Ocak Salı günü eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir."

Hangi kurumlar tatil kapsamında?

13 Ocak'ta tatil edilen kurumlar şöyle sıralandı:

Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel eğitim kurumları

Örgün ve yaygın eğitim kurumları

Rehabilitasyon merkezleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşler

Müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü Kur'an kursları

4-6 yaş Kur'an kursları

Kamu kurumlarında görevli hamileler, engelliler ve çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler de 1 gün idari izinli sayıldı.

Yarın 14 Ocak'ta durum ne olacak?

Samsun'da 14 Ocak Çarşamba günü için okulların tatil edildiğine dair henüz bir açıklama yapılmadı. Meteoroloji tahminleri ve hava koşullarına göre akşam saatlerinde Samsun Valiliği'nden bir duyuru gelebilir. Veliler ve öğrenciler, resmi açıklamaları yakından takip etmeli.

Kar tatili duyuruları genellikle akşam saatlerinde yapıldığı için, Valilik ve ilçe kaymakamlıklarının sosyal medya hesapları ile resmi internet siteleri kontrol edilmeli.

Samsun'un ilçeleri

Samsun'da toplamda 17 ilçe bulunuyor:

19 Mayıs, Alaçam, Asarcık, Atakum, Ayvacık, Bafra, Canik, Çarşamba, Havza, İlkadım, Kavak, Ladik, Salıpazarı, Tekkeköy, Terme, Vezirköprü ve Yakakent.

Tüm bu ilçelerde 13 Ocak'ta okullar tatil edilmişti. 14 Ocak için ise henüz bir karar açıklanmadı.

Ne zaman açıklama yapılır?

Kar tatili kararları genellikle hava koşullarının gün içinde değerlendirilmesinin ardından akşam saatlerinde açıklanıyor. Samsun için 14 Ocak Çarşamba günü kararı da bugün akşam saatlerinde netlik kazanabilir. Velilerin ve öğrencilerin resmi kanalları takip etmesi önem taşıyor.