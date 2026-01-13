Show TV'nin 13 Ocak 2026 tarihinde ilk bölümünü yayınlayacağı Aile Bir İmtihandır (A.B.İ) dizisinde Asude Kalebek, Melek Doğan karakterine hayat veriyor. Dizide Melek, ağabeyi Doğan'ın gözbebeği ve evin en kırılgan çocuğu olarak karşımıza çıkıyor. Tıp eğitimi alan Melek'in en büyük hayali, babasının yıllardır süren baskısından ve tahakkümünden kurtulmak. Tükenmiş durumda olan Melek'in tek umudu, ağabeyinin onu bu cehennemden çekip alması.

Asude Kelebek kimdir? Netflix'le parlayan kariyer

18 Haziran 1999 tarihinde Adana'da dünyaya gelen Asude Selma Kalebek, 26 yaşında. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamlayan genç oyuncu, yükseköğrenimini İstanbul Boğaziçi Üniversitesi'nde aldı. İngilizce ve Fransızca bilen Kalebek, İstanbul Sahne Sanatları Tiyatrosu'nda da sahne çalışmalarına devam etti.

Asude Kalebek'in oyunculuk kariyeri 2021 yılında Netflix'in Türkiye için hazırladığı Kulüp dizisiyle başladı. Gökçe Bahadır'ın canlandırdığı eski mahkum Matilda'nın kızı Raşel karakterine hayat veren Kalebek, hem oyunculuğu hem de duru güzelliğiyle büyük beğeni topladı. Kulüp dizisi, 1955 İstanbul'unda geçen hikayesiyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı ve Kalebek'in adını duyurdu.

Sakla Beni'de Naz rolü

2023 yılında Star TV ekranlarında yayınlanan Sakla Beni dizisinde Naz karakterini canlandıran Asude Kalebek, bu projede de başarılı bir performans sergiledi. Uraz Kaygılaroğlu ve Cemre Baysel'le aynı kadroyu paylaşan Kalebek, dizideki karakteriyle izleyicinin kalbini kazandı.

Tiyatro tutkusu

Dizi ve televizyon projelerinin yanı sıra Asude Kalebek, tiyatro alanında da kendini geliştirmeye devam ediyor. İstanbul Sahne Sanatları Tiyatrosu'nda aldığı eğitimle oyunculuk yeteneklerini her geçen gün daha da ileriye taşıyan Kalebek, sahne çalışmalarına önem veriyor.

Binbir İletişim ajansı bünyesinde kariyerini sürdüren genç oyuncu, sosyal medya hesabı @asudekalebek üzerinden hayranlarıyla iletişim kuruyor.

Hangi dizilerde oynadı?

Asude Kalebek'in filmografisinde şu yapımlar yer alıyor:

Kulüp (2021, Netflix): Raşel karakteri - İlk projesi ve adını duyuran dizi

(2021, Netflix): Raşel karakteri - İlk projesi ve adını duyuran dizi Sakla Beni (2023, Star TV): Naz karakteri - Uraz Kaygılaroğlu ve Cemre Baysel ile başrolde

(2023, Star TV): Naz karakteri - Uraz Kaygılaroğlu ve Cemre Baysel ile başrolde A.B.İ (Aile Bir İmtihandır) (2026, Show TV): Melek Doğan karakteri - En güncel projesi

Genç yaşına rağmen önemli yapımlarda yer alan Asude Kalebek, oyunculuk kariyerinde hızla yükseliyor. Her projede farklı karakterlere bürünen başarılı oyuncu, sektörün dikkat çeken genç yeteneklerinden biri olarak öne çıkıyor. A.B.İ dizisiyle yeni bir karaktere hayat verecek olan Kalebek, izleyicilerden büyük beklenti alıyor.