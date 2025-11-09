Samsun’da başlayan proje kapsamında 6-7 Kasım tarihlerinde düzenlenen çalıştayda, gençler, eğitmenler, kurum yetkilileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri bir araya geldi. Katılımcılar, yurtlarda ortaya çıkan gıda atıklarının nasıl değerlendirilebileceği ve bu atıklardan nasıl yeni ürünler yaratılabileceği konusunda eğitim aldı. Çalıştay sırasında Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait atık tesisine de ziyaret düzenlendi; burada gençler, atık yönetimi süreçlerini yerinde gözlemleyerek uygulamalı bilgi edinme fırsatı buldu.

Proje, elde edilen veriler üzerinden karar vericilere sunulacak politika önerilerini geliştirmeyi ve somut raporlarla süreci takip etmeyi amaçlıyor. Gençlerin aktif katılımına önem verilen proje, Erasmus+ KA154-YOU kapsamında hayata geçiriliyor ve Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu’nun yasal temsilciliğinde yürütülüyor.

Çalıştayın ardından, Ankara’da gerçekleştirilecek genel değerlendirme toplantısı ile Samsun’daki deneyimler analiz edilerek nihai rapor hazırlanacak. Hazırlanacak rapor, hem kamuoyu ile paylaşılacak hem de ülke genelinde gıda israfını önlemeye yönelik somut politika ve uygulama önerilerine dönüştürülecek. Gençlerin projeye aktif katılımı, hem farkındalık yaratmayı hem de sürdürülebilir uygulamaların geliştirilmesini sağlayacak.