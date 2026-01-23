Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’in küresel moda arenasındaki en güçlü temsilcisi olan IF Wedding Fashion İzmir – Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, sadece ticari bir platform olmakla kalmayıp, sektöre yeni yetenekler kazandırmaya devam ediyor. Genç tasarımcıların profesyonel dünyadaki ilk büyük sınavlarına ev sahipliği yapan organizasyon, bu yıl geçtiğimiz yılın şampiyonu Öztürk Yıkılmaz’ı ağırladı. Gelinlik Tasarım Yarışması'nda birincilik kürsüsüne çıkan Yıkılmaz, bir yıl sonra aynı podyuma bu kez kendi imzasını taşıyan büyüleyici bir performans defilesiyle geri döndü.

19. yılda podyumu "Sessiz asalet" aydınlattı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İZFAŞ ve Ege Giyim Sanayicileri Derneği’nin iş birliğiyle düzenlenen fuarın kapanış gününe Öztürk Yıkılmaz damga vurdu. "Sessiz Asalet" temasını taşıyan ve titizlikle hazırlanan 20 parçalık koleksiyon, moda tutkunlarından tam not aldı. Abiye tasarımların ağırlıkta olduğu seçkide, zarafetiyle büyüleyen gelinlikler de dikkat çekti. Geçmişin nostaljik ve romantik kadın siluetlerini, günümüzün yalın ve özgüvenli duruşuyla harmanlayan tasarımcı, koleksiyonunda abartıdan uzak fakat etkisi derin bir estetik dil oluşturdu.

2027 modasına erken bakış: Pastel ve saten hakimiyeti

Gelecek sezonların ruhunu bugünden podyuma taşıyan Yıkılmaz, tasarımlarında 2027 sezonunun trend öngörülerinden ilham aldı. Koleksiyonun genel atmosferine hakim olan yumuşak pastel tonlar, parlak saten kumaşların lüks dokusuyla birleşerek izleyicilere görsel bir şölen sundu. Tasarımcının modern çizgilerle geleneksel zarafeti buluşturduğu bu özel çalışma, sektör temsilcileri ve ziyaretçiler tarafından "yeni nesil modanın en sofistike hali" olarak yorumlandı. Her bir parça, sadeliğin içerisindeki ihtişamı ön plana çıkaran detaylarla zenginleştirildi.

"Para ödülü değil, bu podyum asıl başarı"

Defile sonrasında yaşadığı büyük gururu dile getiren genç tasarımcı Öztürk Yıkılmaz, IF Wedding Fashion İzmir podyumunda yer almanın kendisi için paha biçilemez bir değer olduğunu vurguladı. Yıkılmaz, "Bu kürsüye çıkana kadar tarifsiz heyecanlar yaşadım ancak sonunda gelen o alkış sesi, tüm yorgunluğumu unutturdu. Benim için en büyük ödül, kendi ismimle bu prestijli podyumda tasarımlarımı sergilemekti. Bir yıl önce hayalini bile kuramadığım bir noktadayım." sözleriyle duygularını ifade etti. Ayrıca kendisi gibi yolun başındaki tasarımcıları Gelinlik Tasarım Yarışması'na katılmaya davet ederek, bu platformun sunduğu profesyonel mentorluk desteğinin önemine dikkat çekti.

Sektörün devlerinden tam destek

Görkemli defilenin hayata geçirilme sürecinde güçlü iş birlikleri de ön plandaydı. Koleksiyonun kumaş tedariğini Prenses Tekstil üstlenirken, podyumun kusursuz organizasyonu Rönesans Model Ajans’ın koreografisiyle şekillendi. Etkinlik sonunda İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu, desteklerinden dolayı Mehmet Bilgin’e teşekkür plaketi takdim ederken; İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ceren Türer Uykal ise başarılı tasarımcı Öztürk Yıkılmaz’ı kutlayarak plaketini sundu. Hem idari hem de sektörel anlamda tam destek alan performans defilesi, İzmir'in tasarım başkenti olma vizyonuna bir kez daha katkı sağladı.