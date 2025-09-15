Yeni formatıyla dikkat çeken turnuvada, Türkiye'yi temsil eden tek takım olan Galatasaray, ilk maçında Alman ekibi Eintracht Frankfurt deplasmanına konuk olacak.
Yeni Formatla Tek Lig ve 8 Maç
Turnuvada bu sezon 36 takım, lig usulü mücadele edecek. Her takımın 8 maç yapacağı yeni formatta, sezon sonunda ilk 8'e giren ekipler doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligde 9 ile 24. sırada yer alan 16 takım, çift maçlı eleme usulüyle son 16'ya kalmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.
Galatasaray İçin Kritik Başlangıç
Türkiye'nin devler ligindeki tek temsilcisi Galatasaray, ilk maçında 18 Eylül Perşembe günü deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, yeni formatta ilk maçlarından galibiyetle ayrılarak avantajlı bir başlangıç yapmayı hedefliyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi İlk Hafta Maç Programı
16 Eylül Salı
19.45 Athletic Bilbao - Arsenal
19.45 PSV Eindhoven - Union Saint-Gilloise
22.00 Juventus - Borussia Dortmund
22.00 Real Madrid - Olimpik Marsilya
22.00 Benfica - Karabağ
22.00 Tottenham - Villarreal
17 Eylül Çarşamba
19.45 Olympiakos - Pafos
19.45 Slavia Prag - Bodo/Glimt
22.00 Ajax - Inter
22.00 Bayern Münih - Chelsea
22.00 Liverpool - Atletico Madrid
22.00 Paris Saint-Germain - Atalanta
18 Eylül Perşembe
19.45 Club Brugge - Monaco
19.45 Kopenhag - Bayer Leverkusen
22.00 Eintracht Frankfurt - Galatasaray
22.00 Manchester City - Napoli
22.00 Newcastle United - Barcelona
22.00 Sporting Lizbon - Kairat