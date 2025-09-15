Yeni formatıyla dikkat çeken turnuvada, Türkiye'yi temsil eden tek takım olan Galatasaray, ilk maçında Alman ekibi Eintracht Frankfurt deplasmanına konuk olacak.

Yeni Formatla Tek Lig ve 8 Maç

Turnuvada bu sezon 36 takım, lig usulü mücadele edecek. Her takımın 8 maç yapacağı yeni formatta, sezon sonunda ilk 8'e giren ekipler doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligde 9 ile 24. sırada yer alan 16 takım, çift maçlı eleme usulüyle son 16'ya kalmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

Galatasaray İçin Kritik Başlangıç

Türkiye'nin devler ligindeki tek temsilcisi Galatasaray, ilk maçında 18 Eylül Perşembe günü deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, yeni formatta ilk maçlarından galibiyetle ayrılarak avantajlı bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi İlk Hafta Maç Programı

16 Eylül Salı

19.45 Athletic Bilbao - Arsenal

19.45 PSV Eindhoven - Union Saint-Gilloise

22.00 Juventus - Borussia Dortmund

22.00 Real Madrid - Olimpik Marsilya

22.00 Benfica - Karabağ

22.00 Tottenham - Villarreal

17 Eylül Çarşamba

19.45 Olympiakos - Pafos

19.45 Slavia Prag - Bodo/Glimt

22.00 Ajax - Inter

22.00 Bayern Münih - Chelsea

22.00 Liverpool - Atletico Madrid

22.00 Paris Saint-Germain - Atalanta

18 Eylül Perşembe

19.45 Club Brugge - Monaco

19.45 Kopenhag - Bayer Leverkusen

22.00 Eintracht Frankfurt - Galatasaray

22.00 Manchester City - Napoli

22.00 Newcastle United - Barcelona

22.00 Sporting Lizbon - Kairat