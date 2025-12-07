Son Mühür- Gençlerbirliği Kulübü’nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, gündem maddeleri görüşülürken çıkan tartışmalar nedeniyle gerildi. Salon içinde yaşanan arbede sonrası mevcut başkan Mehmet Kaya ile bir diğer aday Çağrı Çetin yarıştan çekildi. Bu gelişmelerin ardından son anda aday olan Arda Çakmak, delegelerin desteğini alarak kulübün yeni başkanı seçildi.

Volkan Demirel’den sürpriz karar

Başkanlık yarışında yaşanan değişimin hemen ardından Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel istifa kararı aldığını açıkladı. Süper Lig’de Karagümrük’ü 3-0 yendikleri maçın ardından konuşan Demirel, görevinden ayrıldığını kamuoyuna duyurdu.

“Kararımı dün almıştım”

Demirel, maç sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



“Ben istifa ediyorum ama bunu isteyerek yapmıyorum. Burada olmaktan ve çalışmaktan çok mutluydum. Beni buraya getiren Mehmet Başkan’dı, Arda Başkan seçildi. Dün bana çok nazik davrandılar ama ben bu kararı dün almıştım zaten.”

Soyunma odasında huzursuzluk iddiası

Kulüpte yaşanan yönetim değişikliğinin ardından, Demirel’in “Mehmet Kaya varsa ben de varım. Mehmet Kaya yoksa yokum” sözleriyle kararını netleştirdiği öne sürüldü. Teknik adamın istifasını duyurması üzerine futbolcuların da tepki gösterdiği ve takım içinde huzursuzluğun arttığı iddia edildi.

Taraftar da hareketlendi

Taraftar gruplarının yaşanan gelişmelere ilişkin tepki göstermeye hazırlandığı öğrenildi. İddialara göre, Mehmet Kaya’nın krizin büyümemesi için devreye girerek tansiyonu düşürmeye çalıştığı belirtildi.

Demirel’in performansı

Volkan Demirel, Gençlerbirliği’nin başında çıktığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik alarak yenilgi yaşamadı. Teknik direktörün ayrılığı, yönetim değişikliğinin ardından kulüpte yeni bir belirsizlik sürecini beraberinde getirdi.