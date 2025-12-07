Demirel'in bu şok ayrılık kararı, kulübe kendisini getiren Mehmet Kaya'nın başkan adaylığından çekilmesiyle doğrudan ilişkilendirildi. Maç sonrası yaptığı açıklamada ayrılığının isteği dışında olduğunu vurgulayan Demirel, duygusal bir veda mesajı yayınladı. İstifanın tüm detaylarını ve Volkan Demirel'in kulüpteki kısa macerasının bilançosunu haberimizde bulabilirsiniz.

İstifanın Arkasındaki Başkanlık Değişimi

Volkan Demirel'in görevini bırakmasının temel nedeni, kulüpte kısa süre önce gerçekleşen yönetim değişikliği oldu. Gençlerbirliği'nde yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da yaşanan gelişmeler, deneyimli teknik adamın ayrılık kararını tetikledi.

Volkan Demirel, kendisini göreve getiren ismin Mehmet Kaya olduğunu belirtti. Kaya'nın başkan adaylığından çekilmesi ve yerine Arda Başkan'ın seçilmesi üzerine Demirel, görevden ayrılma kararı aldığını açıkladı.

Demirel: "İsteyerek Yapmıyorum, Kararım Net"

Tecrübeli teknik direktör, istifanın kendi isteği dışında geliştiğini, kulüpte olmaktan çok mutlu olduğunu ancak kişiliğinin ve karakterinin bu kararı vermesini gerektirdiğini söyledi. Demirel, kararı başkan adayının çekildiği gün öğle saatlerinde aldığını vurguladı.

Volkan Demirel, takıma olan inancının tam olduğunu da sözlerine ekledi: "Çok iyi bir takım var. Eksiklerimizi tamamlamaya çalıştık. Oyuncu bazında değil, karakter bazında çok iyi bir kadro var. Kim gelirse gelsin bu takım bundan sonra her zaman yukarı gider."

Ayrılık kararını en yakın yardımcılarına söylediğini ve futbolcularının bile bu durumdan maç bitiminde haberdar olduğunu aktardı. Tesislerde yeni başkanla görüşeceğini ancak kararının kesinlikle net olduğunu yineledi.

Volkan Demirel, Gençlerbirliği'nin başında çıktığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı.

Volkan Demirel, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ben görevi bırakıyorum, istifa ediyorum. Ama bunu isteyerek yapmıyorum. Burada olmaktan çok da mutluyum. Ama biliyorsunuz, beni buraya getiren Mehmet Kaya başkandı... Bu kararı dün almıştım."