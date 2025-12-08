Son Mühür- Kulübün yayımladığı bilgilendirmede, “Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Rodrigo Becao, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır” ifadelerine yer verildi. Becao’nun bireysel olarak çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

Kadro dışı sayısı üçe yükseldi

Fenerbahçe’de son dönemde alınan disiplin kararları dikkat çekerken, Becao’dan önce İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da benzer şekilde kadro dışında bırakılmıştı. Böylece sarı-lacivertlilerde kadro dışı oyuncu sayısı üçe çıkmış oldu.

Süreç takip ediliyor

Kulüp yetkililerinin ilerleyen günlerde konuyla ilgili ek bir açıklama yapıp yapmayacağı merak edilirken, Becao’nun takımdan ayrı çalışma sürecinin nasıl ilerleyeceği de gündemde yer almaya devam ediyor.