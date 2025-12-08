Son Mühür- Güney Kore'nin konuştuğu davada karar belli oldu. Gözler, Premier Lig'de Tottenham formasıyla çok başarılı bir kariyerin ardından ABD'ye transfer olan Son Heung-min'in başrolünde olduğu davaya çevrilmişti.

Son'dan hamile olduğunu iddia eden bir kadın ve ona yardım ettiği belirtilen 40'lı yaşlardaki bir erkeğin yargılandığı davada şüphelilerin önce 205 bin dolar para aldığı ardından da 50 bin dolar daha para istediği iddiaları soruşturuluyordu.

20'li yaşlarda olduğu belirtilen Yang soyisimli genç kadının aynı zamanda Güney Kore Milli Takımı'nın da kaptanı olan Son'u hamileliğini kamuoyuna açıklamakla tehdit edip para istediği öğrenildi.

Rekor bedelle transfer olmuştu...



Yonhap haber ajansının haberine göre Seul Merkez Bölge Mahkemesi, Yang'ı dört yıl, erkek suç ortağını ise iki yıl hapse mahkûm etti.

Mahkemenin kararında, sanıkların Son'un şöhretini ve işledikleri suç türüne karşı "savunmasızlığını" kullandıkları ve bu durumun ona ciddi ruhsal acı çektirdiği belirtildi.

Mahkeme, Yang'ın taşıdığı çocuğun babasının kimliğini hiçbir zaman doğrulamadığını bildirdi.

Son, bu yılın başlarında Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur'dan MLS takımı Los Angeles FC'ye 26 milyon dolar bonservis parasıyla transfer oldu.

Son'un, 10 yıl boyunca formasını terlettiği Tottenham Hotspur'a önümüzdeki günlerde dönmesi bekleniyor.