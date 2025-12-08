Son Mühür - Galatasaray’da sezon sonunda sözleşmesi bitecek Mauro Icardi hakkında yeni bir transfer gelişmesi yaşandı.

İlk 11’deki yerini büyük ölçüde kaybeden Icardi, sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasına rağmen henüz yeni bir kontrat görüşmesi yapılmamasından dolayı huzursuz. Sarı-kırmızılı yönetim, gelecek sezon Icardi ile yola devam etmeyi düşünmezken, uygun bir teklif gelmesi halinde yıldız golcüyle devre arasında yolları ayırmayı planlıyor. Bu doğrultuda Icardi’nin alternatifi de şimdiden belirlenmiş durumda.

Santiago Gimenez gündemde