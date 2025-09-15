Son Mühür - Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasının ardından yaşanan gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in açıklamalarına karşılık vermiş, bu yanıt sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Yaşanan gelişmelerin ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Ali Koç’a yönelik açıklamalarda bulundu:

FETÖ göndermesi

''Dün oynadığımız maçtan sonra Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Metin Genç ile ilgili yaptığı açıklamayı takip ettik. Sayın Ahmet Metin Genç'in söylediklerinin altına imzamızı atıyoruz. Sayın Ali Koç ve yönetimine buradan hatırlatmak isteriz ki 'mağdur edebiyatı' yaptıkları konu; tapelerle, telefon konuşmalarıyla, 'hediye edilen' arabalarla, 'verilen fetvalarla’, CAS'taki dosyalarla üzerine toprak atıp kapatacağınız bir konu değil! Trabzonspor camiası bu konuda her zaman en temiz, en beyaz, en berrak taraf oldu. FETÖ'cü savcılarla top oynamadı. FETÖ'cüleri kulübe üye yapmadı. FETÖ organizasyonlarına sponsor olmadı. 3 Temmuz’un ardına saklanarak, 2010-2011 Şampiyonluğumuz hakkında yaptığınız ucuz siyaseti kamuoyunun takdirine bırakıyoruz!''