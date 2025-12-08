Son Mühür- Gelecek ay 41 yaşına girecek olan LeBron James için yaş çok kafaya takılmayacak sıradan bir ayrıntı gibi.

James, NBA tarihindeki en çok galibiyet alan ikinci isim olan Robert Parish'i geçerek 1.015. galibiyetine ulaştı . Kareem Abdul-Jabbar, 1.074 galibiyetle bu alanda rekoru elinde tutuyor.



34 dakika sahada kalan James, 29 sayı, 7 rübaund, 6 asist, 1 top çalma ve 1 blokla oynadı.

Lakers'ın 108-112 kazandığı karşılaşmada Luka Doncic 31 sayı, 15 ribaund, 11 asist ve 2 blokla James'e eşlik eden isimdi.

Denadre Ayton 14 sayı, 12 ribaund ve Rui Hachimura 17 sayı, 6 ribaundluk performansla galibiyette pay sahibi olmayı başardı.

Adem Bona kadroda yoktu...



Ev sahibi 76ers'da milli basketbolcumuz Adem Bona kadroda yer almadı.

Sajatlık dönüşü ritmini bulmakta zorlanan Joel Embiid 16 sayı, 7 ribaund ve Tyrese Maxey 28 sayı, 7 rübaund ve 9 asistlik performans sergiledi.

Lakers bu sezonki 17'inci galibiyetine uzanırken Batı Konferansı'nda Oklahoma City'nin ardından ikinci sıradaki yerini korumayı başardı