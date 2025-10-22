Son Mühür - UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3. hafta, dün akşam oynanan 9 karşılaşmayla start aldı. Gollerin yağmur gibi yağdığı gecede alınan sonuçlar sürprizlerle doluydu. Belçika ekibi U.S Gilloise, sahasında İtalyan devi Inter’i konuk etti. Hakan Çalhanoğlu’nun penaltıdan fileleri havalandırdığı mücadeleyi Inter Milan 4-0’lık net bir skorla kazandı.

Şampiyonlar Ligi'nde gol yağmuru

21 Ekim akşamı oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarının sonuçları:

  • Inter Milan 4-0 Union Saint-Gilloise
  • Arsenal 4-0 Atlético Madrid
  • Borussia Dortmund 4-2 FC Copenhagen
  • PSV Eindhoven 6-2 Napoli
  • Paris Saint-Germain 7-2 Bayer Leverkusen
  • Newcastle United 3-0 Benfica
  • FC Barcelona 6-1 Olympiacos
  • Manchester City 2-0 Villarreal
  • Kairat Almaty 0-0 Pafos

Kaynak: Haber Merkezi