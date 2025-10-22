Son Mühür- Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda Başakşehir’i 2-1 mağlup ederek yenilmezliğini sürdüren Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, yıldız golcüsünü yedek soyundurarak dikkat çekti. Nijeryalı oyuncunun Bodo/Glimt ile oynanacak kritik Şampiyonlar Ligi mücadelesi düşünülerek dinlendirildiği öğrenildi.

Milli aradan moralli ancak yorgun dönen Osimhen’in Avrupa sahnesinde ilk 11’de görev alması bekleniyor.

Rekorun eşiğinde

26 yaşındaki forvet, Avrupa arenasında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Üst üste 6 Avrupa maçında gol atarak Burak Yılmaz’ın 2012 yılında kırdığı kulüp rekorunu egale eden Osimhen, bir adım daha atarsa tarihe geçecek.

Bir gol, bir tarih

Osimhen, Bodo/Glimt karşısında bir kez daha fileleri havalandırırsa Galatasaray tarihinin en uzun Avrupa gol serisine imza atan oyuncusu olacak. Bu başarıyla sarı-kırmızılı kulübün efsaneleri arasına adını altın harflerle yazdıracak.

Sezon performansı

Bu sezon Galatasaray formasıyla 7 resmi maçta görev yapan Osimhen, 3 gol kaydetti. Toplamda 388 dakika sahada kalan yıldız oyuncu, Şampiyonlar Ligi’ndeki etkili performansını sürdürmeyi hedefliyor.

Gözler Bodo/Glimt maçında

Galatasaray, grubundaki kritik mücadelede Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, galibiyet arayışında en büyük kozlarından biri olan Osimhen’in gol serisini sürdürmesini umut ediyor.