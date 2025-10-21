Son Mühür - UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasındaki PSV-Napoli maçını izlemek üzere Hollanda’nın Eindhoven kentine giden yaklaşık 180 İtalyan taraftar neye uğradığını şaşırdı. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre; bu akşamki Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde, kentte güvenlik önlemleri kapsamında polis tarafından yüksek riskli grup olarak değerlendirilen taraftarlar için toplanma kuralları uygulandı.

Dün gece saatlerinde, bu kuralları ihlal ettikleri gerekçesiyle 180 Napoli taraftarı gözaltına alındı, geçerli biletlerine iptal işlemi uygulandı ve şehir dışına çıkarıldılar. İtalyan yayın kuruluşu Rainews24’ün haberine göre, Hollanda güvenlik güçleri önce “İtalyan taraftarların taşkınlık yaptığı” açıklamasında bulundu, daha sonra durumu düzelterek “Bu karar, önleyici tedbir kapsamındadır” ifadesini kullandı.

Dışişleri bakanlığından açıklama

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani şu açıklamayı yaptı:

"Bu akşamki futbol maçından önce Eindhoven'da kontrol için durdurulan Napoli taraftarlarının durumunu takip ediyorum. Hollanda polisi, biletsiz taraftarları geri çevirecek"