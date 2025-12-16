Eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar, medya dünyasında tanınan isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. TGRT canlı yayınında konuşan Tayyar, tanık ifadelerinde adı geçen ve kamuoyunda bilinen bir kişi hakkında, Mehmet Akif Ersoy’a yöneltilen iddialardan daha ağır suçlamalar bulunduğunu ileri sürdü.

“Hakkındaki iddialar daha ağır” vurgusu

Tayyar, gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında gündeme gelen iddiaların ötesinde, başka bir tanınmış isimle ilgili daha ciddi suçlamalar yer aldığını belirtti. Söz konusu kişi hakkında henüz herhangi bir adli işlem yapılmamasına dikkat çeken Tayyar, bunun soruşturmanın seyri açısından izlenmesi gereken bir durum olduğunu ifade etti.

Soruşturmanın seyri merak konusu

Uyuşturucu operasyonu kapsamında Mehmet Akif Ersoy ile Ela Rumeysa Cebeci’ye uygulanan testlerin pozitif sonuç verdiğinin kamuoyuna yansımasının ardından, soruşturmanın nasıl ilerleyeceği tartışma konusu oldu. Tayyar, bu süreçte benzer veya daha ağır iddialarla anılan kişiler hakkında da işlem yapılmasının hukuki tutarlılık açısından önem taşıdığını dile getirdi.

“Siyasi operasyon şüphesi” açıklaması

Canlı yayında konuşan Tayyar, adı geçen kişiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Mehmet Akif Ersoy hakkında dile getirilen iddialardan daha ağır ithamlarla anılan biri var ancak onunla ilgili herhangi bir işlem yapılmadı. İsmi zamanla ortaya çıkar mı bilmiyorum. Soruşturma devam ediyor olabilir. Gizli tanık ‘Kanarya’nın ifadesinde birçok detay yer alıyor. Eğer uyuşturucuyla mücadele ediliyorsa, bu tür suçlamalarla anılan herkes hakkında işlem yapılmalı. Aksi halde bunun siyasi bir operasyon olduğu yönünde değerlendirme yapılabilir.”

Gözler adli süreçte

Şamil Tayyar, önümüzdeki süreçte ilgili kişi hakkında bir adım atılıp atılmayacağını yakından takip edeceğini belirterek, soruşturmanın kapsamının genişleyip genişlemeyeceğinin kamuoyu tarafından dikkatle izlendiğini söyledi. Uyuşturucu soruşturmasına ilişkin adli sürecin nasıl şekilleneceği, önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.